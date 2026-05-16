США пока не удалось реализовать предложение Трампа страховать идущие через Ормуз суда

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Компании пока не смогли воплотить в жизнь сделанное в марте президентом США Дональдом Трампом предложение по страхованию судов, следующих через Ормузский пролив, сообщает в субботу Financial Times со ссылкой на источники.

"Администрация США наняла фирмы Chubb и AIG, чтобы предоставить страховое обеспечение, при этом держа в поле зрения цель - добиваться снижения цен на нефть за счет восстановления судоходства через пролив, сквозь который в обычных условиях поступает 20% нефтяных поставок. Однако два источника, знакомых с событиями, заявили, что программу на $40 млрд не использовали вообще", - информирует FT.

"По словам страховых брокеров, схема не смогла заработать, потому что она не отвечала требованиям, предъявляемым при транзите судов через данный пролив, и она была привязана к эскортированию ВМС США проходящих судов, что так и не воплотилось в жизнь", - отмечает газета.

FT напоминает, что военные США смогли провести в мае два судна через Ормузский пролив, но не более того.

Реализацией плана занималась недавно созданная US Development Finance Corporation. Однако, поясняет FT, в основном морское страхование в мире идет через лондонский рынок страхования Lloyd's of London. Некоторые наблюдатели предположили, что власти США намерены ослабить доминирование Британии в этой сфере.

Также программу страхование перевозок разрабатывает правительство Индии, но без привязки к морскому конвоированию.

По данным Международной морской организации, с начала конфликта в регионе не менее 38 судов подверглись атакам, 11 моряков погибли. Стоимость страховки выросла кратно.

По информации газеты, западные компании страхуют ограниченное количество судов, идущих через Ормузский пролив, и скрывают информацию об операциях с целью избежать воздействия санкций. Издание разъясняет, что в основном суда получают разрешение от Ирана следовать через пролив либо после двусторонних переговоров Тегерана с другой стороной, либо после уплаты пошлины Корпусу стражей Исламской революции (КСИР). При этом КСИР фигурирует в санкционных списках США, Британии и ЕС.