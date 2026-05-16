Поиск

CNN отметил, что в Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В администрации США на данный момент есть разные точки зрения относительно того, какие дальнейшие шаги следует предпринять в отношении Ирана, сообщает в субботу CNN со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с дискуссиями, в администрации имеются разные взгляды в отношении того, что делать дальше. Некоторые, в том числе в Пентагоне, выступают за более агрессивный подход, включая ограниченные удары, который, как они надеются, вынудит Иран к компромиссу. Другие, однако, настаивают на продолжении дипломатии", - передает телеканал.

По его данным, американский президент Дональд Трамп за последние недели тоже склонялся к дипломатическим средствам, рассчитывая, что прямые переговоры и экономическое давление заставят Иран заключить соглашение. Однако Трампа раздражает продолжение блокады Ормузского пролива и разногласия в иранском руководстве, добавляет CNN.

Ряд сотрудников администрации отмечал, что они хотели бы посмотреть, к чему приведут переговоры Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, прежде чем решить, куда двигаться дальше с Ираном.

В миреСША и Израиль готовятся возобновить атаки на Иран на следующей неделеЧитать подробнее

Вместе с тем, лидеры бизнес-сообщества в кулуарах все сильнее настаивают, чтобы Трамп и его окружение нашли решение кризиса. "Они просто хотят, чтобы война закончилась", - заявил один из советников президента, недавно общавшийся с бизнесменами с Уолл-стрита.

"Власти пытаются нащупать путь, но длиться долго так не может. Всеми правдами и неправдами им надо открыть Ормузский пролив - они должны его открыть", - добавил советник.

Газета The New York Times, ссылаясь на ближневосточные источники, сообщала ранее, что США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак против Ирана.

Хроника 28 февраля – 16 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КНР и США договорились снизить пошлины на ряд товаров

The Telegraph узнала о рекомендации США Эмиратам захватить иранский остров в Персидском заливе

Военные Израиля заявили о ликвидации командующего военного крыла движения ХАМАС

 Военные Израиля заявили о ликвидации командующего военного крыла движения ХАМАС

Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

 Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

Рябков допустил новые контакты Лаврова и Рубио в предстоящий период

Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом КНР 19-20 мая

 Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом КНР 19-20 мая

Что случилось этой ночью: суббота, 16 мая

Трамп заявил, что добьется открытия Ормузского пролива

 Трамп заявил, что добьется открытия Ормузского пролива

Американский генерал подтвердил, что отменено развертывание бронетанковой бригады в Польше

Трамп предостерег Тайвань от попыток провозгласить независимость
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2212 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9420 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов