CNN отметил, что в Белом доме нет единодушия по поводу дальнейших действий в отношении Ирана

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В администрации США на данный момент есть разные точки зрения относительно того, какие дальнейшие шаги следует предпринять в отношении Ирана, сообщает в субботу CNN со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с дискуссиями, в администрации имеются разные взгляды в отношении того, что делать дальше. Некоторые, в том числе в Пентагоне, выступают за более агрессивный подход, включая ограниченные удары, который, как они надеются, вынудит Иран к компромиссу. Другие, однако, настаивают на продолжении дипломатии", - передает телеканал.

По его данным, американский президент Дональд Трамп за последние недели тоже склонялся к дипломатическим средствам, рассчитывая, что прямые переговоры и экономическое давление заставят Иран заключить соглашение. Однако Трампа раздражает продолжение блокады Ормузского пролива и разногласия в иранском руководстве, добавляет CNN.

Ряд сотрудников администрации отмечал, что они хотели бы посмотреть, к чему приведут переговоры Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, прежде чем решить, куда двигаться дальше с Ираном.

Вместе с тем, лидеры бизнес-сообщества в кулуарах все сильнее настаивают, чтобы Трамп и его окружение нашли решение кризиса. "Они просто хотят, чтобы война закончилась", - заявил один из советников президента, недавно общавшийся с бизнесменами с Уолл-стрита.

"Власти пытаются нащупать путь, но длиться долго так не может. Всеми правдами и неправдами им надо открыть Ормузский пролив - они должны его открыть", - добавил советник.

Газета The New York Times, ссылаясь на ближневосточные источники, сообщала ранее, что США и Израиль ведут активную подготовку к возможному возобновлению атак против Ирана.