Президент Латвии предложил оппозиционному депутату сейма пост премьера страны

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Латвии Эдгар Ринкевич выдвинул в субботу депутата сейма Андриса Кулбергса на должность премьер-министра страны и поручил ему сформировать новый кабинет министров, сообщили в субботу СМИ республики.

Ринкевич отметил, что задача Кульбергса по формированию нового правительства будет сложной.

В ходе консультаций с парламентскими партиями стороны обсудили дальнейшую работу до осенних выборов и определили неотложные задачи.

"Это вопросы обороны и безопасности, обеспечение проведения выборов, развитие крупных предприятий и проектов, а также подготовка государственного бюджета на следующий год", - приводят СМИ слова Ринкевича.

Кулбергс представляет крупнейшую оппозиционную парламентскую фракцию "Объединенный список", в которой состоят 13 депутатов. Чтобы приступить к исполнению обязанностей, его кандидатура, а также предложенные им члены правительства должны быть утверждены сеймом.

8 мая латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил о своей готовности нести ответственность и уйти в отставку после того, как украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство страны. Эти дроны не были перехвачены и рухнули на территорию нефтебазы в городе Резекне, вызвав повреждение четырех резервуаров.

Этот инцидент спровоцировал правительственный кризис в Латвии. Вслед за главой оборонного ведомства 14 мая об уходе со своего поста объявила премьер-министр Эвика Силиня.