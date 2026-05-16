Поиск

Президент Латвии предложил оппозиционному депутату сейма пост премьера страны

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент Латвии Эдгар Ринкевич выдвинул в субботу депутата сейма Андриса Кулбергса на должность премьер-министра страны и поручил ему сформировать новый кабинет министров, сообщили в субботу СМИ республики.

Ринкевич отметил, что задача Кульбергса по формированию нового правительства будет сложной.

В ходе консультаций с парламентскими партиями стороны обсудили дальнейшую работу до осенних выборов и определили неотложные задачи.

"Это вопросы обороны и безопасности, обеспечение проведения выборов, развитие крупных предприятий и проектов, а также подготовка государственного бюджета на следующий год", - приводят СМИ слова Ринкевича.

Кулбергс представляет крупнейшую оппозиционную парламентскую фракцию "Объединенный список", в которой состоят 13 депутатов. Чтобы приступить к исполнению обязанностей, его кандидатура, а также предложенные им члены правительства должны быть утверждены сеймом.

8 мая латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил о своей готовности нести ответственность и уйти в отставку после того, как украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство страны. Эти дроны не были перехвачены и рухнули на территорию нефтебазы в городе Резекне, вызвав повреждение четырех резервуаров.

Этот инцидент спровоцировал правительственный кризис в Латвии. Вслед за главой оборонного ведомства 14 мая об уходе со своего поста объявила премьер-министр Эвика Силиня.

Латвия Эдгар Ринкевич Андрис Кулбергс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лихачев заявил о возобновлении работ на АЭС "Бушер" в Иране

Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону кризис вокруг Ирана

КНР и США договорились снизить пошлины на ряд товаров

The Telegraph узнала о рекомендации США Эмиратам захватить иранский остров в Персидском заливе

Военные Израиля заявили о ликвидации командующего военного крыла движения ХАМАС

 Военные Израиля заявили о ликвидации командующего военного крыла движения ХАМАС

Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

 Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

Рябков допустил новые контакты Лаврова и Рубио в предстоящий период

Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом КНР 19-20 мая

 Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит с визитом КНР 19-20 мая

Что случилось этой ночью: суббота, 16 мая

Трамп заявил, что добьется открытия Ормузского пролива

 Трамп заявил, что добьется открытия Ормузского пролива
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2213 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9420 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов