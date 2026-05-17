Космический корабль Cargo Dragon состыковался с МКС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Запущенный накануне американский грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило NASA.

Стыковка со станцией была осуществлена в 06:37 по времени Восточного побережья США (в 13:37 по Москве). Корабль автономно причалил к переднему стыковочному узлу модуля Harmony американского сегмента станции.

В рамках миссии CRS-34 он доставил на станцию около 2,3 тонны продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Запуск "грузовика" к МКС проведен в рамках контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

Он пробудет в составе МКС около месяца. Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения станции, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

С октября 2012 года по август 2025 года компания SpaceX осуществила 33 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.