Администрация Трампа обсуждает создание компенсационного фонда на $1,8 млрд

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность создания компенсационного фонда объемом около $1,8 млрд для лиц, которые подверглись преследованиям при предыдущих администрациях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным собеседников, инициатива обсуждается в рамках переговоров между юристами Трампа и Минюстом о возможном урегулировании иска президента к Налоговой службе (IRS) на сумму $10 млрд. Один из источников охарактеризовал идею как попытку компенсировать ущерб тем, кто, по их мнению, стал объектом "политизированных действий Минюста при Байдене".

При этом фонд может быть доступен и для лиц, проверявшихся при других администрациях. Ожидается, что условия возможного соглашения исключат получение средств самим Трампом. По данным источников, обсуждение ведут представители Минюста, IRS и Белого дома, однако окончательные параметры не согласованы. Решение может быть объявлено в ближайшие дни.

Источники также сообщили, что фонд может получить название "Комиссия по установлению истины и справедливости при президенте Дональде Трампе". Предлагаемая сумма - $1,776 млрд - является отсылкой к 1776 году на фоне подготовки к празднованию 250-летия Америки.

В конце января Дональд Трамп, его сыновья Дональд и Эрик и компания Trump Organization, которой принадлежат отели, поля для гольфа и другая недвижимость, подали в суд на Минфин и Налоговую службу страны. Утверждалось, что Минфин и IRS не приняли достаточных мер для предотвращения утечки их налоговых деклараций в СМИ в период первого президентского срока Трампа в 2019 году.

США Дональд Трамп Белый дом Джо Байден
КСИР угрожает уничтожить все базы США в южной части Персидского залива

На АЭС "Барака" в ОАЭ не зафиксировано утечки радиации после иранской атаки

Саудовская Аравия подверглась атаке иранских беспилотников

Пожар возле АЭС в Абу-Даби возник от удара беспилотника

Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 мая

"Евровидение-2026" выиграла представительница Болгарии

Американский космический корабль Cargo Dragon в воскресенье состыкуется с МКС

Лихачев заявил о возобновлении работ на АЭС "Бушер" в Иране

Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону кризис вокруг Ирана

КНР и США договорились снизить пошлины на ряд товаров
