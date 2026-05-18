Axios сообщил о недовольстве Вашингтона новыми предложениями Тегерана

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В руководстве США не удовлетворены новой версией иранских предложений по урегулированию конфликта Вашингтона и Тегерана, сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленный американский источник.

Собеседник издания сказал, что иранское контрпредложение, переданное через пакистанских посредников в ночь на 18 мая, содержит только символические улучшения по сравнению с предыдущей версией. Иранская сторона уделила внимания заверениям, что она не будет добиваться получения ядерного оружия, но не дала четких обязательств приостановить обогащение урана и передать запасы таких ядерных материалов. Он отметил, что Вашингтон не смягчит санкции без ответных шагов Тегерана.

Два других американских чиновника заявили Axios, что 19 мая президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.

Американский чиновник пояснил Axios, что если Иран не изменит позицию, то США придется действовать силой. Он подчеркнул, что процесс диалога на данный момент не приносит желаемых результатов.

"Нам нужен настоящий, здравый, подробный разговор об иранской ядерной программе. Если его не будет, нам придется разговаривать на языке бомб, что будет досадно", - сказал он.

Он разъяснил, что США и Иран пока не ведут прямого разговора, однако обсуждают опосредованным образом, как организовать такие переговоры. Источник добавил, что передача Ираном обновленного предложения, даже с небольшими исправлениями, свидетельствует о том, что Иран беспокоит перспектива возобновления боевых действий США.

Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что иранская сторона передала пакистанцам, которые выступают посредниками в конфликте между Тегераном и Вашингтоном, новую версию предложения по урегулированию. По данным иранского агентства, Вашингтон согласился временно отменить санкции в отношении иранской нефти, и может полностью отменить их в рамках урегулирования конфликта. Но в сообщении не указывается, согласны ли США приостановить и морскую блокаду Ирана, которая препятствует экспорту, в частности, нефти.

