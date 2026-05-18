Tasnim сообщило о сохранении в предложениях США неприемлемых для Ирана пунктов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Несмотря на некоторые изменения в тексте США, переданном Ирану через пакистанских посредников, основные пункты, с которыми иранская сторона не согласна, остаются в нем, сообщает Tasnim со ссылкой на иранский источник.

"Американцы, несмотря на разговоры о создании фонда развития и восстановления, значительно отстают от требований Ирана по сумме и некоторым другим вопросам", - подчеркнул собеседник агентства, отметив, что Иран настроен решительно в отношении необходимости выплаты репараций со стороны США.

Кроме того, по его словам, в текстах остаются разногласия по поводу размораживания иранских активов, а также по ядерному вопросу. Иранская сторона вновь подчеркнула, что завершение конфликта не должно быть связано с ядерными обязательствами.

В американском тексте фигурирует также отказ Ирана от планов создавать ядерное оружие, однако собеседник агентства подчеркнул, что у Тегерана нет таких планов.

Хроника 28 февраля – 18 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
