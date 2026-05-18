Иран более недели не загружает нефть на танкеры у экспортного терминала на Харке

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Иран минимум 10 дней не вел погрузку на танкеры у своего главного экспортного терминала на острове Харк, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на данные со спутников.

C 8 мая спутники Европейского космического агентства типа Sentinel снимали причалы на острове, позже всего - в минувшую субботу 16 мая. Морские крупные танкеры ни разу не были замечены в погрузочной зоне.

Компания TankerTrackers на фоне продолжающейся блокады США иранских портов приводит оценки, что на Харке остается возможность хранить еще 7 - 8 млн баррелей неиспользуемой нефти. Неизвестно, как быстро Иран исчерпает эти мощности, поскольку нет точной информации, как сильно он сокращает нефтедобычу, поясняет Bloomberg.

Вместе с тем, согласно спутниковым данным за 16 мая, вокруг Харка скопилось не менее 23 танкеров.

Однако, по информации со спутников Европейского космического агентства, Иран завершил погрузку на танкер в терминале Джаска, расположенном за Ормузским проливом. Тем не менее, неясно, сможет ли это судно миновать блокаду США.

Bloomberg утверждает, что с момента введения в строй терминала в Джаске в 2021 года здесь загрузили всего девять танкеров, причем пять - еще до начала конфликта в регионе 28 февраля 2026 года.

Блокада со стороны США судов, заходящих и выходящих из иранских портов, осуществляется с середины апреля.

Хроника 28 февраля – 18 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Трамп не намерен идти на уступки Ирану

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Вашингтон хочет обеспечить себе надзор за инвестиционными соглашениями Гренландии

ФРГ планирует выделить до 2029 года 10 млрд евро на гражданскую оборону

В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

Tasnim сообщает о согласии США приостановить санкции против иранской нефти на время переговоров

