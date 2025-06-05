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Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2025 году

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Таиланд не станет сокращать срок безвизового пребывания туристов, включая россиян, до 30 дней в 2025 году, сообщила глава Туристического управления страны (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун журналистам в четверг.

"Это решение еще не принято. Гарантирую, что правила для всех стран остаются прежними и не изменятся в 2025 году. Полагаю, что не изменятся они и в 2026 году", - сказала она в кулуарах выставки Thailand Travel Mart Plus 2025 (TTM+).

На текущий момент туристы из многих стран, включая Россию, могут въезжать в Таиланд на срок 60 или 90 дней без виз.

Ранее со ссылкой на местные СМИ сообщалось, что премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават предложила пересмотреть программу безвизового пребывания иностранных туристов в стране из-за большого числа нарушений. Она поручила министерствам иностранных и внутренних дел, а также министерству туризма и спорта совместно изучить, какое влияние сокращение срока безвизового въезда будет иметь на иностранных туристов.

Выставка TTM+ проходит с 4 по 6 июня в городе Чиангмай под слоганом "Удивительный Таиланд: Ваши истории никогда не заканчиваются". В ней участвуют более 450 тайских отельеров и других поставщиков в сфере туризма и более 400 туроператоров из зарубежных стран, в том числе России.

Таиланд
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