В МИД Катара считают, что США и Ирану нужно больше времени для переговоров

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Для достижения результатов в ходе переговорного процесса между США и Ираном нужно больше времени, заявили во вторник в МИД Катара.

"Мы поддерживаем дипломатические усилия, предпринимаемые Пакистаном, (...) чтобы сблизить стороны и найти решение, но мы думаем, что для этого нужно больше времени", - сказал представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари, его слова приводят ближневосточные СМИ.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ приказал не проводить атаку по Ирану, которая планировалась на вторник. Позже Трамп пояснил, что эта пауза продлится "два или три дня".