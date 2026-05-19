В МИД Катара считают, что США и Ирану нужно больше времени для переговоров

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Для достижения результатов в ходе переговорного процесса между США и Ираном нужно больше времени, заявили во вторник в МИД Катара.

"Мы поддерживаем дипломатические усилия, предпринимаемые Пакистаном, (...) чтобы сблизить стороны и найти решение, но мы думаем, что для этого нужно больше времени", - сказал представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари, его слова приводят ближневосточные СМИ.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ приказал не проводить атаку по Ирану, которая планировалась на вторник. Позже Трамп пояснил, что эта пауза продлится "два или три дня".

Хроника 28 февраля – 19 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Великобритания оштрафовала "дочку" Deutsche Bank за нарушение антироссийских санкций

