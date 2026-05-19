Вашингтон заверил Варшаву в сохранении военного присутствия США в Польше

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер, глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник провел телефонные переговоры с главой Пентагона Питом Хегсетом, в ходе которых американская сторона заверила его в сохранении своего военного присутствия в Польше.

"Закончил переговоры Питом Хегсетом. Министр войны США подтвердил, что приверженность США обороне и безопасности Польши остается неизменной. Наши военные отношения прочны, и сегодня это было четко подтверждено. В ходе нашей беседы я неоднократно слышал, что Польша является образцовым союзником и может полностью рассчитывать на Соединенные Штаты. Процесс передислокации американских вооруженных сил и техники в Европе идет полным ходом, но ни одного решения о сокращении возможностей американских войск в Польше не принималось", - заявил Косиняк-Камыш по итогам переговоров, его цитирует пресс-служба ведомства.

"Принимаемые решения никоим образом не направлены против нашего стратегического партнерства. В настоящее время Пентагон готовит новый план развертывания своих войск по всей Европе. Мы договорились продолжить сотрудничество в укреплении безопасности Польши и разработке оптимальной модели присутствия американских войск в Польше", - добавил польский министр.

Ранее исполняющий обязанности начальника штаба Армии США генерал Кристофер ЛаНев сообщил об отмене развертывания бронетанковой бригады в Польше. По его словам, решение о приостановке переброски бронетанковой бригады в Польшу было принято, когда часть бригады уже находилась в Польше или была в пути.

Позже США директор польского Бюро национальной безопасности (BBN) Бартош Гродецкий заявил, что одновременно США проводят переброску в Польшу военнослужащих дислоцированной в Техасе 1-й кавалерийской дивизии.

Сейчас в Польше дислоцировано порядка 10 тыс. военнослужащих США.

США Польша Пентагон
Путин прибыл в Китай с официальным визитом

