США после войны с Ираном будут ждать помощи от G7 с охраной Ормузского пролива

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил главам МИД стран G7, что Вашингтон не нуждается в помощи этих государств для разблокирования Ормузского пролива, однако их содействие понадобится после завершения боевых действий для обеспечения безопасности, сообщает Axios со ссылкой на источник.

"Рубио сказал, что мы понадобимся в следующей фазе для сопровождения судов или просто для международного присутствия в Ормузском проливе, чтобы показать иранцам - пролив они не контролируют. Все согласились", - заявил собеседник портала.

По словам трех источников издания, Рубио заявил, что операция против Ирана продлится еще от двух до четырех недель. Axios отмечает, что это первый раз, когда высокопоставленный американский чиновник признает: кампания США будет идти дольше, чем намеченные сроки в четыре - шесть недель.

Госсекретарь заверил, что США намерены добиться всех целей операции. Он отметил, что США близки к переговорам с Ираном, и что Вашингтон и Тегеран продолжают обмен сообщениями через посредников.

Рубио подчеркнул, что не ясно, кто теперь принимает решения в Тегеране. Он упомянул, не назвав имен двух иранских чиновников, которые, по его словам, желают вести переговоры с США. Но для этого они должны получить одобрение высшего руководства Ирана. При этом Рубио сказал, что посредникам трудно контактировать с представителями иранских властей, поскольку они предпринимают меры предосторожности, опасаясь слежки и покушений. Это замедляет процесс коммуникации.

Президент США Дональд Трамп 26 марта в очередной раз подверг критике позицию стран НАТО по израильско-американской операции в Иране. "Страны НАТО не сделали ничего, чтобы помочь нам в борьбе с Ираном - безумной страной, которая теперь уже понесла большие военные потери", - написал он в Truth Social.