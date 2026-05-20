На площади Тяньаньмэнь идут последние приготовления к встрече Путина

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Последние приготовления к торжественной встрече президента России Владимира Путина идут на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Российский лидер накануне прибыл в Китай с официальным визитом.

Торжественная приветственная церемония состоится перед Домом народных собраний, где позже в среду пройдут переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В церемонии встречи примет участие рота почетного караула, которая уже выстроилась для встречи российского лидера. Площадь украшена флагами России и Китая.