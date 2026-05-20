Поиск

На площади Тяньаньмэнь идут последние приготовления к встрече Путина

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Последние приготовления к торжественной встрече президента России Владимира Путина идут на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Российский лидер накануне прибыл в Китай с официальным визитом.

Торжественная приветственная церемония состоится перед Домом народных собраний, где позже в среду пройдут переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

В церемонии встречи примет участие рота почетного караула, которая уже выстроилась для встречи российского лидера. Площадь украшена флагами России и Китая.

Пекин Тяньаньмэнь Китай Владимир Путин Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Начались российско-китайские переговоры в узком составе

Путин прибыл на переговоры с Си Цзиньпином

 Путин прибыл на переговоры с Си Цзиньпином

"Путевые заметки о Тайване" получили Букеровскую премию 2026 года

 "Путевые заметки о Тайване" получили Букеровскую премию 2026 года

Трамп примет участие во встрече G7 во Франции в июне

 Трамп примет участие во встрече G7 во Франции в июне

Пентагон сообщил о сокращении количества американских бригад в Европе до трех

 Пентагон сообщил о сокращении количества американских бригад в Европе до трех

Сенат США рассмотрит предложение по ограничению полномочий Трампа в отношении Ирана

 Сенат США рассмотрит предложение по ограничению полномочий Трампа в отношении Ирана

США потеряли 14 самолетов и 28 дронов во время операции против Ирана

Вэнс отметил, что относительно Польши речь идет лишь о задержке в ротации контингента

 Вэнс отметил, что относительно Польши речь идет лишь о задержке в ротации контингента

Что произошло за день: вторник, 19 мая

Путин прибыл в Китай с официальным визитом

 Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2255 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9487 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов