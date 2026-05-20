Белоруссия предупредила Литву и Латвию о возможном появлении над ними БПЛА

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия уведомила Литву и Латвию о возможном приближении беспилотников к их границам, сообщил журналистам командующий сухопутными войсками ВС Литвы Нериюс Станкевичюс. Об этом сообщает Lrytas.

"Сегодня утром мы получили сообщение от белорусских военных о возможном перемещении беспилотников на территорию Литвы, и наши латвийские соседи получили аналогичную информацию", - сказал он.

По его словам, позднее эту информацию подтвердили литовские и латвийские военные, зафиксировавшие объект на радарах.

В воздушном пространстве Латвии были подняты два задействованных в миссии по патрулированию над странами Балтии истребителя НАТО. "Когда радары обнаружили, что беспилотник приближается к литовской территории, один из самолетов был направлен в Литву", - добавил Станкевичюс.

"Задача самолета заключалась в визуальном обнаружении и идентификации летающего беспилотного летательного аппарата и его уничтожении, но операция завершилась тем, что беспилотник в воздухе обнаружен не был, самолет, выполнявший воздушное задание, прекратил его и вернулся в место своего постоянного базирования - Эстонию", - сказал Станкевичюс.

"В настоящий момент мы не можем ответить, где находится беспилотник, потерпел ли он крушение или просто вылетел за пределы территории Литвы", - добавил он.

Ранее 20 мая глава Национального центра управления кризисами Литвы (NKVC) Вильмантас Виткаускас сообщил, что воздушное пространство страны нарушил беспилотник.

Утром в Вильнюсском районе Литвы была объявлена воздушная тревога. В воздух были подняты задействованные в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии истребители НАТО. Вильнюсский аэропорт закрывали на час, движение поездов в районе Вильнюса приостанавливалось.

Белоруссия Вильнюс НАТО Литва Латвия Вильмантас Виткаускас Нериюс Станкевичюс
