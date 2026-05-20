Аэропорт Вильнюса возобновил работу после воздушной тревоги

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Вильнюса возобновил работу после перерыва из-за объявления воздушной тревоги, сообщила пресс-служба предприятия.

Аэропорт прервал работу в 10:00 из-за ограничения использования воздушного пространства по воздушной тревоге.

"После отмены предупреждения воздушное пространство было вновь открыто, и работа аэропорта Вильнюса возобновилась в 10:56", - говорится в сообщении.

За время перерыва два рейса, из Копенгагена и Стамбула, были перенаправлены в аэропорт Риги. На борту этих самолетов находилось около 240 пассажиров.

"В связи с ограничениями возможны задержки рейсов в течение дня", - предупредил аэропоргт Вильнюса.

Помимо этого, как сообщают литовские СМИ, приостанавливалось железнодорожное сообщение. В вильнюсском регионе было отменено движение пяти поездов, также изменен график железнодорожного движения по всей Литве. Пассажиры на Вильнюсском железнодорожном вокзале были эвакуированы в ближайшие убежища.

