Спикер парламента Ирана обвинил США в намерении возобновить удары

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США планируют начать новую военную операцию против Ирана, и что Тегеран не оставит нападение без ответа. Об этом сообщают региональные СМИ.

"Действия врага, явные и скрытые, показывают, что несмотря на экономическое и политическое давление, он не отказался от военных целей и стремится к новому витку войны", - сказал Галибаф.

Он заверил, что иранские власти заставят США "пожалеть о повторном посягательстве на Иран". По его словам, в Вашингтоне все еще рассчитывают на капитуляцию Ирана. Иранцев он предупредил, что нужно продолжать готовиться к контрмерам из-за угрозы потенциальных атак.

Спикер добавил, что правительство Ирана занимается ситуацией, связанной с ухудшением экономики в стране в результате военных действий.

Президент США Дональд Трамп 18 мая объявил, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он распорядился не атаковать Иран, что планировалось 19 мая. Но 19 мая Трамп допустил возможность еще одного удара по Ирану и отметил, что время на переговоры ограничено.

The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что США и Израиль уже на следующей неделе могут нанести удары по Ирану. Трамп 18 мая, раньше запланированного, провел совещание высших представителей сферы безопасности, посвященное Ирану и возможному возобновлению военных действий против него.