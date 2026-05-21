Иран показал карту контролируемой им зоны в Ормузском проливе

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Учрежденное Тегераном Управление по Ормузскому проливу Персидского залива (Persian Gulf Strait Authority, PGSA) опубликовало карту своей зоны ответственности в водной артерии.

"От линии, соединяющей Кух-Мобарак в Иране и южную часть Фуджейры в ОАЭ на востоке пролива до линии, соединяющей оконечность острова Кешм в Иране и Умм-эль-Кайвайн в ОАЭ на западе пролива", - так, согласно сообщению PGSA в соцсети X, Иран определил свою "регулирующую юрисдикцию для управления Ормузским проливом".

Любому судну, намеревающемуся пройти этот участок пролива, "необходимо согласовать свои действия с PGSA и получить его разрешение".

Высший совет национальной безопасности Ирана в понедельник объявил о решении учредить специальный орган, который будет заниматься вопросами, связанными с Ормузским проливом.