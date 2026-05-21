МИД Армении заявил об отсутствии в повестке страны вопроса о выходе из ЕАЭС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Армения не намерена выходить из ЕАЭС, вопрос об исключении страны из организации не может обсуждаться в одностороннем порядке, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Вопрос о выходе Армении из ЕАЭС не может быть обсужден, пока Армения сама не представила такую заявку и не выразила такого желания. А такого желания мы не выражали. Следовательно, вопрос о нашем исключении не может быть обсужден. Такого уставом не предусмотрено", - сказал Мирзоян армянскому новостному агентству Aysor.am.

МИД РФ назвал неприемлемой линию Армении на сохранение членства в ЕАЭС до перехода в ЕС

Так он прокомментировал слова вице-премьера РФ Алексея Оверчука, который на фоне информации о тенденциях к сближению Еревана с Западом заявил журналистам 15 мая, что "членство в ЕАЭС и в ЕС несовместимы", и в Армении это тоже "очень хорошо понимают". Он напомнил, что 29 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. "Видимо, там этот вопрос тоже в каком-то виде будет обсуждаться", - сказал Оверчук.

На вопрос, когда Армения может принять соответствующее решение, Мирзоян ответил: "Когда будет такая необходимость, чтобы мы обсудили этот вопрос и приняли решение, мы обсудим и примем решение. Я не могу говорить о сроках. Подобного вопроса в нашей повестке нет".

Мирзоян заявил, что вопрос о заморозке членства Армении в ЕАЭС без ее участия обсуждаться не может. "Не может быть такого. Это не предусмотрено уставом. ЕАЭС - организация, руководствующаяся консенсусными решениями. Как такое может быть?", - сказал он.

Глава МИД Армении также отметил, что Ереван не намерен вносить напряженность в армяно-российские отношения. "Напротив, мы настроены на продолжение партнерства", - сказал он.

Армения ЕАЭС
