Премьер Кубы заявил о необходимости перемен в стране с сохранением политического порядка

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус признал необходимость изменений ради будущего страны, отметив при этом, что ни государственный строй, ни роль Компартии Кубы обсуждению не подлежат.

"Правительство Кубы продолжит давать ход изменениям в стране, но эти изменения не коснутся основ социалистической системы и роли Компартии", - цитирует в четверг слова главы кубинского правительства телевидение Кубы.

Его заявление прозвучало в то время, когда страна переживает серьезный энергетический и экономический кризис. При этом в Вашингтоне накануне высказали готовность помочь Кубе на сумму $100 млн в качестве гуманитарной помощи на закупку продовольствия и медикаментов, обусловив предоставление помощи тем, что при посредничестве католической церкви и других гуманитарных организаций она будет распространяться непосредственно среди нуждающихся и что она не уйдет нынешнему руководству страны.