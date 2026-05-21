Песков спрогнозировал ухудшение положения кубинцев из-за "армады" в Карибском бассейне

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне сообщений о входе авианосной группы США в Карибское море заявил, что дальнейшая игра мускулами в регионе способна лишь ухудшить положение жителей острова.

"Блокада острова беспрецедентный характер имеет. Беспрецедентные характер имеют и катастрофические гуманитарные последствия этой блокады для простых людей на острове. Конечно, дальнейшая игра мускулами в виде этой армады и так далее – это лишь способно ухудшить положение жителей", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он по просьбе "Интерфакса" прокомментировал информацию в вводе авианосной группы.