Поиск

Песков спрогнозировал ухудшение положения кубинцев из-за "армады" в Карибском бассейне

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне сообщений о входе авианосной группы США в Карибское море заявил, что дальнейшая игра мускулами в регионе способна лишь ухудшить положение жителей острова.

"Блокада острова беспрецедентный характер имеет. Беспрецедентные характер имеют и катастрофические гуманитарные последствия этой блокады для простых людей на острове. Конечно, дальнейшая игра мускулами в виде этой армады и так далее – это лишь способно ухудшить положение жителей", - сказал Песков журналистам в четверг.

Так он по просьбе "Интерфакса" прокомментировал информацию в вводе авианосной группы.

Дмитрий Песков США Куба USS Nimitz
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило о пусках ракет "Ярс", "Кинжал", "Циркон", "Синева" на учениях ядерных сил

Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

 Путин назвал использование ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности РФ

"Роскосмос" сообщил о возможности использовать ракету "Союз-5" для пилотируемых миссий

Лукашенко и Путин по видеосвязи проводят совместную тренировку ядерных сил

Беглов попросил с пониманием отнестись к ограничениям мобильного интернета в Петербурге

В регламенте Госдумы отразят нормы о недопущении конфликта интересов депутатов

Минпросвещения внедрит с нового учебного года трехуровневую систему оценки поведения в школах

 Минпросвещения внедрит с нового учебного года трехуровневую систему оценки поведения в школах

Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА

 Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2276 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9511 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов