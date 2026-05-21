Иран и Оман ведут переговоры по разработке системы взимания платы за проход через Ормузский пролив

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Иран обсуждает с Оманом вопрос о создании постоянной системы пошлин, которая формализует контроль над морским движением через Ормузский пролив, сообщает в четверг Bloomberg.

"Иран и Оман должны мобилизовать все ресурсы как для обеспечения безопасности, так и для наиболее эффективного управления судоходством", - заявил посол Ирана во Франции Мохаммад Амин-Неджад агентству.

"Это повлечет за собой расходы, и само собой разумеется, что те, кто хочет извлечь выгоду из этого потока, также должны будут внести их долю", - добавил он.