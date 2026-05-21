В ЕС удивлены решением Великобритании ослабить санкции по топливу из РФ

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) с удивлением узнали о решении Лондона ослабить санкции против России по части авиационного керосина и дизельного топлива, сообщил член ЕК по экономике Валдис Домбровскис.

ЭкономикаЛондон бессрочно разрешил импорт дизтоплива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странахЧитать подробнее

"Великобритания откатила назад некоторые санкции в отношении России в энергетическом секторе. Действительно, об этом не было уведомления во время нашего совещания министров финансов G7 ранее на этой неделе. Это стало сюрпризом", - сказал еврокомиссар в четверг на пресс-конференции в Брюсселе в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, ЕС будет объяснять в G7, что "сейчас не время для ослабления санкций", так как Россия "получает выгоду от войны в Иране".

"В нынешней обстановке важно усиливать санкции против России. И на этом мы продолжим настаивать в отношениях с нашими международными партнерами, включая Соединенное Королевство", - заявил Домбровскис.

Как сообщалось, Великобритания 19 мая выпустила лицензию, выводящую из-под действия санкций в отношении России импорт дизтоплива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Лицензия вступила в силу 20 мая. Она имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел.

ЕС Еврокомиссия
