Запуск ракеты Starship перенесен на сутки из-за неполадок на старте

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, планировавшийся в пятницу по московскому времени, перенесен на сутки из-за технических проблем, выявленных перед стартом, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Обратный отсчет времени до запуска, который должен был состоятся со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в четверг в 18:30 по местному времени (в пятницу в 02:30 по Москве), останавливался несколько раз, в конце концов было принято решение о его переносе.

Корабль должен был после неполного витка вокруг Земли продолжительностью 1 час 5 минут сойти с орбиты и совершить мягкое приводнение в Индийском океане к северо-западу от Австралии. Что касается многоразового носителя Super Heavy, то он должен был приводниться в Американском (Мексиканском) заливе примерно через семь минут после старта.

Многоразовая ракетная система, состоящая из космического корабля Starship и носителя Super Heavy, является самой большой ракетой, когда-либо созданной в мире. Ее высота превышает 120 метров. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем созданная NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 11 раз, шесть из которых были успешными. Последний успешный полет был осуществлен в октябре прошлого года. Основатель SpaceX Илон Маск планирует сертифицировать Starship для полетов с людьми уже в этом году.