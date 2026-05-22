В Узбекистане начали подготовительные и бетонные работы по строительству АЭС в Джизакской области

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Комитет по вопросам предпринимательства, развития конкуренции и промышленности Законодательной (нижней) палаты Олий Мажлиса Узбекистана заслушал отчет агентства по атомной энергии ("Узатом") о работе по обеспечению промышленной безопасности в энергетической сфере, сообщила пресс-служба агентства в пятницу.

"Завершены основные этапы инженерно-изыскательских и геологических исследований, на площадке в Джизакской области начаты подготовительные и бетонные работы. Также продолжается совершенствование проектной документации и нормативно-правовой базы, развивается международное сотрудничество в сфере ядерной и радиационной безопасности", - говорится в сообщении.

Оценка воздействия на окружающую среду проведена в соответствии с международной практикой. В проекте применяются современные технологии пассивной безопасности и многоуровневая система защиты. В ближайшее время планируется выезд рабочих групп депутатов и сенаторов на строительную площадку для ознакомления, отмечает пресс-служба.

В мае 2024 года "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") и "Дирекция по строительству АЭС" при агентстве по атомной энергии Узбекистана заключили контракт на строительство атомной электростанции малой мощности - шести реакторов мощностью 55 МВт каждый. Проект был скорректирован и теперь предусматривает строительство двух энергоблоков большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 поколения 3+ и двух энергоблоков с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью по 55 МВт каждый.

Одновременно с этим на площадке строительства АЭС в Фаришском районе Джизакской области начались бетонные работы в рамках сооружения энергоблока атомной станции малой мощности с реактором РИТМ-200Н. В ходе выполнения комплекса работ по устройству бетонной подготовки под здание реактора, завершение которого намечено на апрель.