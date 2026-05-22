Ле Пен выступила за выход Франции из объединенного военного командования НАТО

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Председатель фракции "Национальное объединение" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен в пятницу заявила, что, по ее мнению, Парижу стоит выйти из состава объединенного военного командования НАТО.

"Я считаю, что нужно выйти из объединенного командования НАТО", - сказала Ле Пен в эфире телеканала БФМ-ТВ.

Однако она отметила, что не поддерживает идею выхода Франции полностью из блока.

По ее словам, "настоящий вопрос, который сейчас стоит, - это вопрос стоимости членства в НАТО". Кроме того, Ле Пен настаивает на том, что НАТО должна "переориентироваться на борьбу с исламистским фундаментализмом".

На вопрос о том, поддерживает ли она упразднение НАТО, Ле Пен ответила отрицательно.

В 2009 году на тот момент президент Франции Николя Саркози полностью реинтегрировал Францию в объединенное командование Североатлантического альянса, которое страна покинула при генерале Шарле де Голле.