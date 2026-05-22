В Токио назвали временным развертывание в Японии ракетного комплекса Typhon

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Развертывание американского ракетного комплекса Typhon в Японии будет носить исключительно временный характер, не предполагает постоянного размещения, сообщило японское посольство в Москве.

"Данное развертывание носит исключительно учебный и временный характер и не предполагает постоянного размещения. Соединенные Штаты планируют вывести ракетный комплекс "Тифон" с этой авиабазы к середине октября текущего года после завершения учений", - говорится в сообщении.

"Далее планируется его хранение на военной базе США в Японии, что не представляет собой постоянного размещения", объяснили дипломаты.

"На данном этапе никаких других решений, помимо отработки временного развертывания ракетного комплекса, принято не было", - заверили в посольстве.

Совместные учения Сил самообороны Японии и Вооруженных сил США планируется провести с 22 июня по 1 июля (Valiant Shield 26) и в сентябре (Orient Shield 26) текущего года.

Typhon - мобильная наземная пусковая установка Армии США, предназначенная для запуска крылатых ракет Tomahawk (дальность до 1,8 тыс. км) и многоцелевых ракет SM-6 (дальность до 500 км)