США пообещали разместить на Филиппинах ракетные установки и беспилотные системы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - США на переговорах с Филиппинами обещали разместить на филиппинской территории современные ракетные установки и продолжить военное сотрудничество в других форматах, сообщило AP со ссылкой на заявление сторон.

Стороны изложили совместные планы на этот год в сфере обороны и безопасности, в том числе военные учения, поддержку Вашингтоном модернизации вооруженных сил Филиппин и стремление расширить развертывание современных ракет и беспилотных систем на Филиппинах. О каких именно оружейных системах идет речь, в заявлении не уточняется.

AP напоминает, что США в апреле 2024 году перебросили ракетную установку Typhon на Филиппины на остров Лусон. С нее можно запускать зенитные ракеты SM-6 и крылатые ракеты Tomahawk Land Attack Missileс дальностью 1,6 тысячи км. Власти КНР призывали Манилу вывести со своей территории эту систему, но филиппинские власти ответили отказом. Кроме того, в 2025 году корпус морской пехоты США в рамках учений развертывал мобильную беспилотную систему береговой обороны Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS) на острове Батан, который находится в проливе Лусон напротив Тайваня.

Посол Филиппин в Вашингтоне Хосе Мануэль Ромуальдес заявил AP, что США и Филиппины обсуждали вероятную отправку в этом году модернизированных ракетных установок, которые впоследствии может захотеть приобрести Манила. По его словам, на острове Лусон остаются установки Typhon и NMESIS.

Посол подчеркнул, что развертывание ракетных систем США на Филиппин служит лишь для обороны. Он добавил, что чем больше давления будет оказывать КНР, тем сильнее филиппинские власти захотят получить подобное оружие.

Китай и члены АСЕАН Филиппины, Малайзия, Бруней и Вьетнам ведут территориальный спор вокруг ряда островов в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. Одновременно с тем Филиппины укрепляют отношения с США и партнерами в Азии, организуют совместное патрулирование спорных вод вместе с США, Японией, Австралией, Новой Зеландией, Францией.