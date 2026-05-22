ЕС получил право вводить санкции за участие в блокировке Ормуза

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет ЕС утвердил механизм введения санкций в отношении лиц, причастных к "действиям Ирана, препятствующим законному транзиту и свободе судоходства".

"Измененная система санкций теперь будет также направлена против отдельных лиц и организаций, причастных к действиям и политике Ирана, угрожающим свободе судоходства на Ближнем Востоке", - говорится в коммюнике совета. Это решение названо "выполнением политического соглашения, достигнутого министрами Европейского союза на заседании Совета ЕС по иностранным делам 21 апреля 2026 года", сказано в сообщении.

"Действия Ирана против судов, следующих транзитом через Ормузский пролив, противоречат международному праву. Такие действия нарушают установленные права как на транзит, так и на мирный проход через международные проливы. Благодаря измененной правовой базе ЕС теперь сможет вводить дополнительные ограничительные меры в ответ на действия Ирана, подрывающие свободу судоходства в Ормузском проливе", - заявил Совет ЕС.

Санкции включают запрет на въезд или транзит через территорию стран-членов ЕС лицам и организациям, включенным в список, а также замораживание активов. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства, финансовые активы или экономические ресурсы лицам и организациям, подвергнутым санкциям.