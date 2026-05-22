Рютте допустил, что решать вопрос Ормузского пролива нужно без НАТО

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте в пятницу заявил, что вопросом обеспечения свободного судоходства через Ормузский пролив должны заниматься отдельные страны, а не альянс.

"Многие европейские страны заранее размещают некоторые свои корабли и оборудование ближе к месту событий, например, оборудование, необходимое для разминирования (...), что позволит нам предоставить максимальную помощь на следующем этапе", - сказал Рютте, отвечая на вопрос про Ормузский пролив.

"Ормузский пролив в данный момент перекрыт, и движение судов находится под серьезной угрозой. Поэтому, конечно, решение проблемы - это в интересах всех наших союзников, но, возможно, это не дело НАТО как альянса", - подчеркнул он в ходе общения с журналистами в шведском городе Хельсингборг, где проходит совещание глав МИД стран-членов НАТО.

Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что считает необходимым, чтобы Ормузский пролив оставался открытым. При этом он отмечал, что Штаты поддерживают такую блокаду Ормузского пролива, которая не позволяет ни одному танкеру проходить в сторону Ирана без согласия США.