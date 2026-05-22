ВМС КСИР заявили о проведении через Ормузский пролив за сутки 35 судов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ВМС Корпуса стражей Исламской революции за последние сутки провели через Ормузский пролив 35 судов, сообщает Press TV со ссылкой на пресс-релиз ВМС КСИР.

"За последние 24 часа через Ормузский пролив прошли 35 судов - нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие суда, которые получили соответствующие разрешения. Проходы осуществлены в координации и под защитой ВМС КСИР", - заявили военные.

Днем ранее, по данным ВМС КСИР, через Ормузский пролив прошло 31 судно.

Иранское Управление по контролю за Ормузским проливом ранее на этой неделе определило зону для прохода судов, при этом для этого судам прежде необходимо получить разрешение.