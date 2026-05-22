Поиск

ВМС КСИР заявили о проведении через Ормузский пролив за сутки 35 судов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - ВМС Корпуса стражей Исламской революции за последние сутки провели через Ормузский пролив 35 судов, сообщает Press TV со ссылкой на пресс-релиз ВМС КСИР.

"За последние 24 часа через Ормузский пролив прошли 35 судов - нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие суда, которые получили соответствующие разрешения. Проходы осуществлены в координации и под защитой ВМС КСИР", - заявили военные.

Днем ранее, по данным ВМС КСИР, через Ормузский пролив прошло 31 судно.

Иранское Управление по контролю за Ормузским проливом ранее на этой неделе определило зону для прохода судов, при этом для этого судам прежде необходимо получить разрешение.

Хроника 28 февраля – 22 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин назвал терактом украинский удар по общежитию в ЛНР

 Путин назвал терактом украинский удар по общежитию в ЛНР

ВОЗ оценила риск дальнейшего распространения Эболы в ДР Конго как очень высокий

 ВОЗ оценила риск дальнейшего распространения Эболы в ДР Конго как очень высокий

Референдум об ограничении численности населения Швейцарии пройдет 14 июня

 Референдум об ограничении численности населения Швейцарии пройдет 14 июня

Российский вице-премьер заявил, что в Москве хотят, чтобы Армения осталась в ЕАЭС

 Российский вице-премьер заявил, что в Москве хотят, чтобы Армения осталась в ЕАЭС

ООН заявила об усилении дискриминации женщин в Афганистане после указа талибов о детских браках

 ООН заявила об усилении дискриминации женщин в Афганистане после указа талибов о детских браках

Проект соглашения Ирана и США содержит пункт о свободе судоходства

ЕС приостанавливает таможенные пошлины на некоторые удобрения, но не из РФ

 ЕС приостанавливает таможенные пошлины на некоторые удобрения, но не из РФ

В Париже задержали 65 человек из-за беспорядков

Премьер Армении заявил, что вопросы ограничения на ввоз цветов в РФ решают в рабочем порядке

Пашинян исключил возможность повышения цены на поставляемый из РФ в Армению газ

 Пашинян исключил возможность повышения цены на поставляемый из РФ в Армению газ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2284 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9530 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 155 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов