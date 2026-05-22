Макрон анонсировал инвестиции в 1 млрд евро в сферу квантовых вычислений

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал дополнительные инвестиции в размере 1 млрд евро в сферу квантовых вычислений, сообщает France24.

Осматривая суперкомпьютерный центр в Брюйер-ле-Шатель, он отметил, что Франции и Евросоюзу необходимо вкладывать ресурсы, чтобы не отстать от США и Китая в этой сфере.

"Скорость, с которой движутся наши конкуренты, требует от нас переключиться на более высокую передачу" и "изменить масштаб инвестиций", сказал президент.

Он особо отметил развитие этой отрасли в США.

21 мая стало известно, что американский Минторг выделяет $2 млрд в виде субсидий девяти компаниям, работающим в сфере квантовых вычислений. International Business Machines Corp. получит $1 млрд из этой суммы. Компания является лидером в сфере создания компьютеров, использующих принципы квантовой механики, которые позволяют решать задачи значительно быстрее классических суперкомпьютеров. В сочетании с прорывами в развитии ИИ квантовые вычисления способны резко ускорить научные исследования.

Франция уже выделила 2,3 млрд евро на исследования в сфере квантовых вычислений с 2021 года.

Макрон также объявил, что страна направит 550 млн евро на развитие полупроводниковой отрасли - в дополнение к 5,5 млрд евро, вложенным с 2022 года.