Поиск

Трамп пропустит свадьбу сына из-за занятости

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объяснил, что не сможет присутствовать на свадьбе своего сына Дональда Трампа-младшего из-за государственных дел.

"Хотя я очень хотел быть рядом с моим сыном Доном-младшим и новым членом семьи Трамп, его будущей женой Беттиной. Обстоятельства, связанные с правительственными делами, и моя любовь к США не позволяют мне этого сделать", - написал он в Truth Social.

Трамп подчеркнул, что считает важным оставаться в Вашингтоне "в это важное время".

"Поздравляю Дона и Беттину!" - добавил американский президент.

Дональд Трамп-младший сыграет свадьбу с моделью Беттиной Андерсон на небольшом острове на Багамах в эти выходные.

Дональд Трамп США Дональд Трамп-младший Беттина Андерсон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

OFAC продлила для MOL срок переговоров по покупке у "Газпрома" акций NIS до 6 июня

Что произошло за день: пятница, 22 мая

Страны НАТО и Пентагон не понимают позицию Трампа по присутствию ВС США в Европе

Кевин Уорш приведен к присяге в качестве председателя ФРС США

Brent остается в плюсе и торгуется у $104,17 за баррель

Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ всех партий армянской минеральной воды "Джермук"

 Роспотребнадзор приостановил ввоз и оборот в РФ всех партий армянской минеральной воды "Джермук"

ВОЗ оценила риск дальнейшего распространения Эболы в ДР Конго как очень высокий

 ВОЗ оценила риск дальнейшего распространения Эболы в ДР Конго как очень высокий

Референдум об ограничении численности населения Швейцарии пройдет 14 июня

 Референдум об ограничении численности населения Швейцарии пройдет 14 июня

Российский вице-премьер заявил, что в Москве хотят, чтобы Армения осталась в ЕАЭС

 Российский вице-премьер заявил, что в Москве хотят, чтобы Армения осталась в ЕАЭС

ООН заявила об усилении дискриминации женщин в Афганистане после указа талибов о детских браках

 ООН заявила об усилении дискриминации женщин в Афганистане после указа талибов о детских браках
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9533 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2285 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 439 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов