Трамп пропустит свадьбу сына из-за занятости

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объяснил, что не сможет присутствовать на свадьбе своего сына Дональда Трампа-младшего из-за государственных дел.

"Хотя я очень хотел быть рядом с моим сыном Доном-младшим и новым членом семьи Трамп, его будущей женой Беттиной. Обстоятельства, связанные с правительственными делами, и моя любовь к США не позволяют мне этого сделать", - написал он в Truth Social.

Трамп подчеркнул, что считает важным оставаться в Вашингтоне "в это важное время".

"Поздравляю Дона и Беттину!" - добавил американский президент.

Дональд Трамп-младший сыграет свадьбу с моделью Беттиной Андерсон на небольшом острове на Багамах в эти выходные.