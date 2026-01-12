Сын Трампа заявил, что безопасность всего Запада зависит от Гренландии

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Гренландия играет важнейшую роль не только для США, но и для всех западных стран, заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабийя" сын американского президента предприниматель Эрик Трамп.

"Гренландия стратегически важна по многим причинам, по многим глобальным причинами, множеству причин в сфере безопасности, не только для США, но и всего Западного мира", - сказал он.

Он отметил, что все больше сил в мире намерены милитаризовать регион, где находится Гренландия, но не привел конкретных примеров. В тоже время он заверил, что его отец - президент США Дональд Трамп - "при необходимости обеспечит, чтобы западный образ жизни, конечно и американский тоже, но и западный жизненный уклад, Европа были в безопасности, защищены от сил, которые не учитывают их интересы".

Ранее президент Трамп заявил, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей. Трамп добавил, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии".

В понедельник правительство острова - автономной территории Дании - заявило, что не поддерживает желание США получить контроль над этим регионом и рассчитывает на помощь НАТО.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии расположена космическая база США "Питуффик".