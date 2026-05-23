Трамп заявил, что подпишет с Ираном только учитывающее требования США соглашение

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что будет готов подписать только такое соглашение с Тегераном, которое будет предполагать выполнения всех требований Вашингтона.

"Я подпишу только такую сделку, в рамках которой мы получаем все, что мы хотим", - сказал глава Белого дома в интервью CBS News.

Он также отметил, что не может предоставить деталей обсуждаемого соглашения, но "изо дня в день оно становится все лучше и лучше".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил о возможности скорого достижения соглашения с Ираном об окончании конфликта.

"На переговорах с Ираном есть умеренный прогресс, но не стоит переоценивать его. Остается еще много работы", - сказал Рубио журналистам в Дели.