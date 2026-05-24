США и Иран могут продлить перемирие на 60 дней

Иран на время откроет Ормузский пролив, а США не будут блокировать танкеры из Ирана

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Меморандум, который в скором времени могут подписать США и Иран, предусматривает продление режима прекращения огня на 60 дней, сообщает в воскресенье Axios со ссылкой на источник.

Кроме того, предполагается что Иран на эти 60 дней восстановит транзит судов через Ормузский пролив. США, в свою очередь, в течение этого периода не будут перехватывать выходящие из Ирана танкеры с нефтью.

Согласно замыслу, дополнительные 60 дней стороны употребят для поиска решения наиболее серьезных разногласий. В частности, им еще предстоит найти общий подход к иранской ядерной проблеме.

Axios подчеркивает, что на данном этапе неясно, смогут ли стороны конфликта за 60 дней окончательно положить ему конец.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в целом согласовал сделку с Ираном. По его словам, осталось проработать лишь некоторые аспекты. Он не уточнил, идет ли речь о всеобъемлющем соглашении или же - только о решении части спорных вопросов.