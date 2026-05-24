NYT узнала, что Иран может согласиться повременить со введением платы за пересечение Ормуза

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Меморандум, над которым работают Иран и США, предусматривает временное открытие Тегераном Ормузского пролива, причем транзит по нему пока что будет бесплатным, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на иранские источники.

"Иран позволит судам проходить по Ормузскому проливу (...), пока что - без выплаты пошлин или других расходов", - отмечает издание.

Со своей стороны, США приостановят морскую блокаду Ирана.

Трамп заявил, что в целом согласовал соглашение с Ираном

Соглашение также предусматривает приостановку всех боевых действий, в том числе в Ливане между Израилем и группировкой "Хезболла".

Газета отмечает, что речь идет о временных мерах, которые будут действовать в течение дальнейших переговоров по наиболее острым спорным вопросам между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее ряд СМИ сообщал, что меморандум будет действовать 60 дней.

В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны близки к подписанию меморандума. Подробностей об этом документе он практически не привел.

Хроника 28 февраля – 24 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
NYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с США

