Иран не откажется от контроля над Ормузским проливом вопреки заявлению Трампа

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Иран опровергает заявление президента США Дональда Трампа о том, что мирное соглашение будет включать в себя полное открытие Ормузского пролива, передает агентство Fars.

"В случае возможного соглашения Ормузский пролив по-прежнему будет находиться под иранским управлением", - указало агентство, тесно связанное с Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР). Оно добавило, что предоставленные Трампом детали сделки являются "неполными и не соответствуют действительности".

Агентство Fars также отметило, что, хотя Иран согласился разрешить возвращение судоходства к довоенному уровню, но "это никоим образом не означает свободного прохода как было до войны".

"Управление проливом, определение маршрута, времени, способа прохода и выдача разрешений останутся исключительно под контролем и по усмотрению Исламской Республики Иран. Поэтому заявление Трампа в этом отношении является неполным и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном в значительной мере согласовано.

"В настоящее время обсуждаются финальные аспекты и детали соглашения, вскоре о них будет объявлено", - указал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, помимо ряда других пунктов, в рамках соглашения будет открыт Ормузский пролив.

"В дополнение ко многим другим элементам соглашения Ормузский пролив будет открыт", - подчеркнул президент США.