Авиация НАТО поднималась в воздух в Польше на фоне воздушной тревоги на Украине

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Военная авиация Польши и ее союзников по НАТО несла ночное дежурство на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило в воскресенье оперативное командование польских вооруженных сил.

Сообщается, что в ночь на 24 мая в связи с "с действиями дальней авиации Российской Федерации, наносящей авиаудары по территории Украины" была поднята в воздух польская авиация и авиация НАТО.

Согласно сообщению, также были приведены в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

По состоянию на утро воскресенья "действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве прекращены, а развернутые силы и средства вернулись к выполнению стандартных оперативных задач".

В командовании подчеркнули, что нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.