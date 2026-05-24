Tasnim сообщило, что меморандум с США не предусматривает отказа Ирана от контроля над Ормузом

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Иран в рамках временного соглашения с США будет готов восстановить движение судов через Ормузский пролив, но не откажется от контроля над ним, сообщает агентство Tasnim.

Согласно информации его источников, в случае подписания меморандума у Ирана будет 30 дней на восстановление судоходства по проливу на довоенном уровне. За аналогичный период США должны будут приостановить морскую блокаду Ирана.

При этом, по данным агентства, договоренности не будут предусматривать "полного возвращения к довоенному статусу Ормузского пролива". Иран лишь обязуется за 30 дней поэтапно восстановить движение по этой водной артерии.

В то же время, как отмечает Tasnim, иранская сторона не откажется от того, чтобы "обеспечивать свой суверенитет над Ормузским проливом", для чего "предусмотрен ряд мер, о которых сообщат позже".

Иранское агентство подтверждает появившиеся ранее в западных СМИ данные о том, что меморандум будет предусматривать 60-дневный период для переговоров сторон по иранской ядерной проблеме. Никаких обязательств в данной сфере Иран пока что на себя не брал, говорится в сообщении.

Официальных комментариев по поводу возможного подписания меморандума иранские власти не делали.