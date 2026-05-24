Tasnim сообщило, что меморандум с США не предусматривает отказа Ирана от контроля над Ормузом

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Иран в рамках временного соглашения с США будет готов восстановить движение судов через Ормузский пролив, но не откажется от контроля над ним, сообщает агентство Tasnim.

Согласно информации его источников, в случае подписания меморандума у Ирана будет 30 дней на восстановление судоходства по проливу на довоенном уровне. За аналогичный период США должны будут приостановить морскую блокаду Ирана.

При этом, по данным агентства, договоренности не будут предусматривать "полного возвращения к довоенному статусу Ормузского пролива". Иран лишь обязуется за 30 дней поэтапно восстановить движение по этой водной артерии.

В то же время, как отмечает Tasnim, иранская сторона не откажется от того, чтобы "обеспечивать свой суверенитет над Ормузским проливом", для чего "предусмотрен ряд мер, о которых сообщат позже".

Иранское агентство подтверждает появившиеся ранее в западных СМИ данные о том, что меморандум будет предусматривать 60-дневный период для переговоров сторон по иранской ядерной проблеме. Никаких обязательств в данной сфере Иран пока что на себя не брал, говорится в сообщении.

Официальных комментариев по поводу возможного подписания меморандума иранские власти не делали.

Хроника 28 февраля – 24 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ормузский пролив
NYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с США

На Филиппинах обрушилось строящееся здание, под завалами могут быть до 40 человек

Правоохранители установили личность мужчины, устроившего стрельбу у Белого дома

Открывший огонь возле Белого дома в Вашингтоне погиб

Корабль КНР "Шэньчжоу-23" 24 мая стартует к национальной орбитальной станции

Трамп заявил, что в целом согласовал соглашение с Ираном

В Сербии и Испании прошли акции протеста против властей

