NYT сообщила, что Иран в рамках предварительных договоренностей с США согласится передать уран

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Власти Ирана в случае успешного согласования меморандума с США дадут согласие на вывоз со своей территории высокообогащенного урана, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американские источники.

"Один из ключевых элементов, содержащихся в проекте соглашения, - это, судя по всему, согласие Тегерана на то, чтобы передать свой высокообогащенный уран", - пишет газета.

При этом в меморандуме не говорится о том, как именно и какой стране Иран передаст обогащенный уран.

Ранее иранские СМИ отмечали, что по их данным в проекте соглашения не упоминаются какие бы то ни было договоренности по ядерной проблеме.

В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны близки к подписанию меморандума. Подробностей об этом документе он практически не привел.

Официальных комментариев иранской стороны не поступало.

Хроника 28 февраля – 24 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
