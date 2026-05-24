NYT сообщила, что Ирану вернут активы на $25 млрд в случае согласования меморандума с США

Тегеран. На баннере изображены БПЛА иранского производства с надписью на фарси, которая гласит: "Беспилотник "Араш" - кошмар врагов Ирана"
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Меморандум о взаимопонимании, над которым завершают работу США и Иран, предусматривает среди прочего размораживание иранских активов за рубежом на сумму в $25 млрд, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Соглашение будет предусматривать размораживание иранских активов за рубежом на $25 млрд", - говорится в статье.

При этом не уточняется, идет ли речь об активах, замороженных именно в США, или же о других странах.

По данным газеты, меморандум предусматривает, что стороны завершат переговоры по ключевым нерешенным проблемам за 30 - 60 дней.

Один из таких вопросов - иранская ядерная программа.

В ночь на воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны близки к подписанию меморандума. Подробностей об этом документе он практически не привел.

Официальных комментариев иранской стороны не поступало.

