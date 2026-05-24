Axios сообщил, что США выведет войска из региона только после окончательного соглашения с Ираном

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Американские войска, размещенные в последние месяцы на Ближнем Востоке, будут выведены из региона только в случае достижения окончательного соглашения между США и Ираном, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники.

По их словам, войска продолжат находиться в регионе в течение 60-дневного режима прекращения огня, вводимого по меморандуму, который в скором времени могут подписать США и Иран.

В этот же 60-дневный период Иран должен будет полностью открыть проход по Ормузскому проливу и расчистить его от морских мин. Тем временем ВМС США снимут морскую блокаду с иранских портов в Персидском и Оманском заливах, отметили источники.

По данным Пентагона, в настоящее время численность американских войск на Ближнем Востоке вблизи Ирана достигает 50 тысяч военнослужащих. В регионе сосредоточено более 200 американских боевых самолетов, не менее 25 кораблей ВМС, в том числе два авианосца, три больших десантных корабля, ракетные эсминцы, боевые корабли прибрежной зоны и минные тральщики. Кроме того, там размещены части морской пехоты, воздушно-десантных войск и сил специальных операций, а также многочисленные части противовоздушной и противоракетной обороны.

Хроника 28 февраля – 24 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ближний Восток
Рубио констатировал значительный прогресс на переговорах с Ираном

