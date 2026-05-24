Поиск

На Филиппинах обрушилось строящееся здание, под завалами могут быть до 40 человек

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В городе Анхелес на севере Филиппин обрушилось строящееся девятиэтажное здание, под завалами могут находиться от 30 до 40 рабочих. Об этом сообщил руководитель информационного офиса города Джей Пелайо в эфире местной радиостанции DZBB.

По его словам, предварительные данные предоставил прораб объекта. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Причины обрушения устанавливаются.

Власти Анхелеса сообщили в соцсетях, что спасены как минимум 24 человека. В сообщении отмечается, что операции продолжаются "для обеспечения безопасности всех, кто мог пострадать в результате инцидента".

По информации местных новостных изданий, накануне в городе наблюдались сильные осадки и порывистый ветер, которые могли способствовать обрушению. Спасательные работы осложняют поврежденные линии электропередачи и ограниченный доступ к центру завалов.

Филиппины Анхелес
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 мая

На Филиппинах обрушилось строящееся здание, под завалами могут быть до 40 человек

Правоохранители установили личность мужчины, устроившего стрельбу у Белого дома

 Правоохранители установили личность мужчины, устроившего стрельбу у Белого дома

Открывший огонь возле Белого дома в Вашингтоне погиб

 Открывший огонь возле Белого дома в Вашингтоне погиб

Иран не откажется от контроля над Ормузским проливом вопреки заявлению Трампа

Стрельба произошла возле Белого дома в Вашингтоне

Корабль КНР "Шэньчжоу-23" 24 мая стартует к национальной орбитальной станции

 Корабль КНР "Шэньчжоу-23" 24 мая стартует к национальной орбитальной станции

Трамп заявил, что в целом согласовал соглашение с Ираном

 Трамп заявил, что в целом согласовал соглашение с Ираном

В Сербии и Испании прошли акции протеста против властей

 В Сербии и Испании прошли акции протеста против властей

Что произошло за день: суббота, 23 мая
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9549 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2300 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов