На Филиппинах обрушилось строящееся здание, под завалами могут быть до 40 человек

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В городе Анхелес на севере Филиппин обрушилось строящееся девятиэтажное здание, под завалами могут находиться от 30 до 40 рабочих. Об этом сообщил руководитель информационного офиса города Джей Пелайо в эфире местной радиостанции DZBB.

По его словам, предварительные данные предоставил прораб объекта. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Причины обрушения устанавливаются.

Власти Анхелеса сообщили в соцсетях, что спасены как минимум 24 человека. В сообщении отмечается, что операции продолжаются "для обеспечения безопасности всех, кто мог пострадать в результате инцидента".

По информации местных новостных изданий, накануне в городе наблюдались сильные осадки и порывистый ветер, которые могли способствовать обрушению. Спасательные работы осложняют поврежденные линии электропередачи и ограниченный доступ к центру завалов.