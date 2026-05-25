Рубио заявил, что сделка с Ираном все еще прорабатывается

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном все еще продолжаются.

"Вчера вечером мы думали, что получим какие-то новости. Может быть сегодня. Я бы не придавал этому особого значения. Требуется некоторое время, чтобы получить ответ", - сказал Рубио журналистам в Нью-Дели.

По словам госсекретаря США, потенциальная сделка с Ираном пользуется поддержкой в странах Ближнего Востока.

"Она пользуется большой поддержкой в странах Персидского залива. Каждая страна (...) понимает, что это не просто очень разумно, но и правильно для всего мира", - отметил он.

Рубио повторил, что президент США Дональд Трамп "не торопится" и "не собирается заключать плохое соглашение".

"Либо у нас будет хорошее соглашение, либо нам придется действовать по-другому", - подчеркнул госсекретарь.