Рубио заявил, что сделка с Ираном все еще прорабатывается

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Ираном все еще продолжаются.

"Вчера вечером мы думали, что получим какие-то новости. Может быть сегодня. Я бы не придавал этому особого значения. Требуется некоторое время, чтобы получить ответ", - сказал Рубио журналистам в Нью-Дели.

По словам госсекретаря США, потенциальная сделка с Ираном пользуется поддержкой в странах Ближнего Востока.

"Она пользуется большой поддержкой в странах Персидского залива. Каждая страна (...) понимает, что это не просто очень разумно, но и правильно для всего мира", - отметил он.

Рубио повторил, что президент США Дональд Трамп "не торопится" и "не собирается заключать плохое соглашение".

"Либо у нас будет хорошее соглашение, либо нам придется действовать по-другому", - подчеркнул госсекретарь.

Хроника 28 февраля – 25 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Что случилось этой ночью: понедельник, 25 мая

Три человека погибли при обрушении строящегося здания на Филиппинах

ВОЗ сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях Эболы в ДРК

Трамп призвал ряд исламских стран присоединиться к Соглашениям Авраама

Fox News сообщил, что рамочное соглашение США с Ираном готово на 95%

Великобритания и Франция заблокировали предложение НАТО тратить 0,25% ВВП на помощь Украине

Что произошло за день: воскресенье, 24 мая

Корабль КНР "Шэньчжоу-23" стартовал к национальной орбитальной станции

Трамп уверен, что сможет заключить с Ираном более выгодное соглашение, чем Обама

Трамп назвал конструктивным переговорный процесс с Ираном

