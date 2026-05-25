В Иране сообщили о готовности ВС страны к возможному срыву переговоров с США

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Несмотря на признаки потенциального достижения соглашения между Ираном и США, Тегеран готов к возможному провалу переговоров, сообщает агентство Tasnim, ссылаясь на иранский военный источник.

"Вооруженные силы Ирана, учитывая историю агрессивных действий со стороны США, всегда находятся в полной боевой готовности независимо от состояния переговоров", - указал источник.

Ранее иранский военный представитель сообщил агентству, что "в случае чрезмерных требований, предлогов и возможных военных действий против Ирана, Соединенные Штаты понесут третье крупное наказание менее чем за год (после ударов по иранским ядерным объектам в июне прошлого года и недавней американской операции) в более конкретной и новой форме".

Хроника 28 февраля – 25 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран
