Поиск

В Иране заявили, что США отступают от взаимных договоренностей в рамках готовящегося соглашения

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон отступил от ключевых взаимных договоренностей всего через 24 часа после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном в значительной степени достигнуто, заявил телеканалу "Аль-Джазира" иранский представитель.

"Хорошо информированный иранский источник сообщает о признаках отступления США по двум центральным вопросам: механизму размораживания иранских активов и прекращению огня в Ливане", - указывает телеканал.

"Хотя проект документа включает в себя рамочное соглашение о прекращении огня в Ливане, Израиль настаивает на включении в него положений, позволяющих ему проводить военные операции в Ливане под предлогом реагирования на любые угрозы", - отмечает корреспондент телеканала, находящийся в Тегеране.

По словам источника, Тегеран сообщил посредникам, что не будет подписывать соглашение как таковое, если Вашингтон будет отходить от ранее достигнутых взаимных договоренностей.

Хроника 28 февраля – 25 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госсекретарь США посетит Армению

Путин посетит с госвизитом Казахстан 27-29 мая

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 мая

Три человека погибли при обрушении строящегося здания на Филиппинах

 Три человека погибли при обрушении строящегося здания на Филиппинах

ВОЗ сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях Эболы в ДРК

 ВОЗ сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях Эболы в ДРК

Трамп призвал ряд исламских стран присоединиться к Соглашениям Авраама

 Трамп призвал ряд исламских стран присоединиться к Соглашениям Авраама

Fox News сообщил, что рамочное соглашение США с Ираном готово на 95%

Великобритания и Франция заблокировали предложение НАТО тратить 0,25% ВВП на помощь Украине

Что произошло за день: воскресенье, 24 мая

Корабль КНР "Шэньчжоу-23" стартовал к национальной орбитальной станции

 Корабль КНР "Шэньчжоу-23" стартовал к национальной орбитальной станции
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9568 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2317 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов