В Иране заявили, что США отступают от взаимных договоренностей в рамках готовящегося соглашения

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон отступил от ключевых взаимных договоренностей всего через 24 часа после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном в значительной степени достигнуто, заявил телеканалу "Аль-Джазира" иранский представитель.

"Хорошо информированный иранский источник сообщает о признаках отступления США по двум центральным вопросам: механизму размораживания иранских активов и прекращению огня в Ливане", - указывает телеканал.

"Хотя проект документа включает в себя рамочное соглашение о прекращении огня в Ливане, Израиль настаивает на включении в него положений, позволяющих ему проводить военные операции в Ливане под предлогом реагирования на любые угрозы", - отмечает корреспондент телеканала, находящийся в Тегеране.

По словам источника, Тегеран сообщил посредникам, что не будет подписывать соглашение как таковое, если Вашингтон будет отходить от ранее достигнутых взаимных договоренностей.