CBS сообщил об ограниченном доступе верховного лидера Ирана к внешнему миру

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Данные американской разведки указывает на то, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи фактически скрывается в неизвестном месте с ограниченным доступом к внешнему миру, и связаться с ним можно только через лабиринт курьеров, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на информированных американских чиновников.

По их данным, у иранских чиновников, уполномоченных сотрудничать с администрацией президента США Дональда Трампа, возникают трудности с коммуникацией внутри собственной правительственной системы. "И это главная причина, по которой детали потенциальной сделки с Ираном и прошлых соглашений появляются медленно", - указали они.

Отмечается также, что даже чиновники на самых высоких уровнях иранского правительства не знают, где находится Моджтаба Хаменеи, и не имеют возможности связаться с ним напрямую.

"Когда США направляют предлагаемые детали, трудности с установлением контакта с верховным лидером приводят к длительной задержке в получении ответа", - сообщили телеканалу два чиновника.