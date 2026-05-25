В Казахстане не будут исполнять решение суда по делу "Газпрома" и "Нафтогаза"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Решение суда Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) о признании арбитражного решения по спору между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" не подлежит исполнению на территории Казахстана, поскольку дело не имеет юрисдикционной связи с республикой, заявил глава казахстанского Минюста Ерлан Сарсембаев.

"Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ней правовой связи. Так, правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем рассматриваемое решение суда МФЦА не будет исполнено на территории Казахстана", - говорится в комментарии главы Минюста, предоставленном агентству "Интерфакс-Казахстан".

Сарсембаев пояснил, что в деле отсутствуют базовые элементы юрисдикционной связи с МФЦА: "Газпром" не является участником финансового центра, спорная сделка не была совершена в МФЦА, спор не регулируется правом МФЦА, и стороны не заключали соглашение о передаче вопросов признания и исполнения судебных решений в суд МФЦА.

В свою очередь, отметил он, конституционный закон "О Международном финансовом центре "Астана" ограничивает юрисдикцию суда МФЦА конкретными категориями споров, связанных с судом МФЦА и переданных ему на рассмотрение по соглашению сторон.

Сарсембаев добавил, что судебный приказ вынесен в одностороннем порядке - без участия ответчика.

"Это не окончательное решение: оно носит уведомительный характер и не вступило в законную силу. Ответчик вправе в установленный срок, 14 дней со дня вручения решения, обратиться с заявлением об отмене, после чего состоится полноценное рассмотрение с участием обеих сторон. Говорить о каком-либо исполнении на данном этапе преждевременно", - пояснил он.

По словам главы Минюста, Казахстан является участником Нью-Йоркской конвенции 1958 года, согласно которой исполнение иностранных арбитражных решений осуществляется в соответствии с процессуальными нормами государства исполнения.

"В нашем случае это Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан, статья 503 которого устанавливает, что заявление о принудительном исполнении подается в суд по месту рассмотрения спора, либо по месту нахождения органа юридического лица, либо если местонахождение неизвестно, то по месту нахождения имущества должника. Местонахождение "Газпрома" известно. Это важный процессуальный ориентир, который не может быть проигнорирован", - сказал Сарсембаев.

Ранее замминистра юстиции Казахстана Даниель Ваисов в комментарии агентству "Интерфакс-Казахстан" отмечал, что суд МФЦА, вынесший решение относительно судебного спора между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", не является частью судебной системы Казахстана.

Как сообщалось, суд первой инстанции Международного финансового центра "Астана" удовлетворил иск НАК "Нафтогаз Украины" о признании и приведении в исполнение решения от 16 июня 2025 года по делу № 27245/GL/DTI при Международном арбитражном суде Международной торговой палаты (ICC, Франция).

Судья суда МФЦА Эндрю Спинк 15 мая постановил взыскать с ПАО "Газпром" $1,44 млрд. Ответчик может обжаловать приказ в течение 14 дней с момента его получения.

Этот спор касается транзитного контракта 2019 года, в котором определены схема и объёмы приёма-передачи газа на границе России и Украины на двух пунктах: "Суджа" и "Сохрановка". В 2022 году "Нафтогаз" отказался от исполнения своих обязательств по пункту "Сохрановка" и потребовал передавать все объёмы газа только через пункт "Суджа". "Газпром" отказался выполнить такое требование и перестал оплачивать невыполненные услуги по транспортировке газа через "Сохрановку". "Нафтогаз" полагал, что объемы газа подлежали перенаправлению через "Суджу", а факт неоказания услуг по пункту "Сохрановка" не освобождает "Газпром" от обязанности оплачивать их, и подал иск в международный арбитраж.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе 2024 года удовлетворил иск "Газпрома" к "Нафтогазу" о запрете продолжать это разбирательство и назначил неустойку в размере исковой суммы.