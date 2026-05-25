Поиск

На ЗАЭС сообщили, что машину с сотрудниками станции атаковали ВСУ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС с помощью БПЛА, они успели эвакуироваться, сообщили представители станции в понедельник.

"Сегодня совершена атака FPV-дроном на автомобиль марки "ГАЗель", в котором находились сотрудники станции. Благодаря оперативной реакции, работники ЗАЭС успели покинуть транспортное средство до момента удара", - говорится в канале станции в Max.

Представители ЗАЭС добавили, что обошлось без пострадавших. Транспортное средство сгорело.

"Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. Персонал находится на рабочих местах и выполняет все необходимые задачи по обеспечению безопасной эксплуатации станции", - подчеркнули на АЭС.

В субботу представители Запорожской АЭС сообщили об очередном ударе по территории станции (под удар попал транспортный цех, повреждены автобусы), а также по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару (также повреждены автобусы).

Ранее в понедельник о массовой атаке FPV-дронов сообщил мэр Энергодара Максим Пухов. По его словам, БПЛА атаковали вышки связи и транспорт.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 мая 2026 года Военная операция на Украине
Запорожская АЭС ЗАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп допускает только историческое соглашение США с Ираном

 Трамп допускает только историческое соглашение США с Ираном

Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями

 Китай начал кампанию по ужесточению контроля над трансграничной торговлей акциями

Госсекретарь США посетит Армению

Путин посетит с госвизитом Казахстан 27-29 мая

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 мая

Три человека погибли при обрушении строящегося здания на Филиппинах

 Три человека погибли при обрушении строящегося здания на Филиппинах

ВОЗ сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях Эболы в ДРК

 ВОЗ сообщила о более чем 900 предполагаемых случаях Эболы в ДРК

Трамп призвал ряд исламских стран присоединиться к Соглашениям Авраама

 Трамп призвал ряд исламских стран присоединиться к Соглашениям Авраама

Fox News сообщил, что рамочное соглашение США с Ираном готово на 95%

Великобритания и Франция заблокировали предложение НАТО тратить 0,25% ВВП на помощь Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9576 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2317 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов