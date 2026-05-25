На ЗАЭС сообщили, что машину с сотрудниками станции атаковали ВСУ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали автомобиль с сотрудниками Запорожской АЭС с помощью БПЛА, они успели эвакуироваться, сообщили представители станции в понедельник.

"Сегодня совершена атака FPV-дроном на автомобиль марки "ГАЗель", в котором находились сотрудники станции. Благодаря оперативной реакции, работники ЗАЭС успели покинуть транспортное средство до момента удара", - говорится в канале станции в Max.

Представители ЗАЭС добавили, что обошлось без пострадавших. Транспортное средство сгорело.

"Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. Персонал находится на рабочих местах и выполняет все необходимые задачи по обеспечению безопасной эксплуатации станции", - подчеркнули на АЭС.

В субботу представители Запорожской АЭС сообщили об очередном ударе по территории станции (под удар попал транспортный цех, повреждены автобусы), а также по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару (также повреждены автобусы).

Ранее в понедельник о массовой атаке FPV-дронов сообщил мэр Энергодара Максим Пухов. По его словам, БПЛА атаковали вышки связи и транспорт.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").