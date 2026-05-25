Пезешкиан распорядился восстановить в Иране интернет-связь

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился снять ограничения на доступ к интернету в стране, сообщают иранские СМИ со ссылкой на источник в Министерстве коммуникаций.

Министерство получило резолюцию президента о восстановлении интерннета.

По данным организации NetBlocks, интернет-связь в Иране практически парализована на протяжении почти 90 дней - с момента начала американо-израильской военной операции против Ирана.